Nach Reitunfall: Fußballstar Sergio Rico (29) wieder im Koma

Sergio Ricos Zustand verschlechter sich weiterhin. Eigentlich zählte er zu den absoluten Fußballprofis der Nation: Seit 2019 steht er als Torhüter bei dem Fußballverein Paris Saint-Germain unter Vertrag. Doch nach einem tragischen Reitunfall am 28. Mai wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus in Sevilla eingewiesen. Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hatte, gibt es nun traurige Neuigkeiten: Sergio befindet sich weiterhin in einem ernsten Zustand.

Eigentlich wollte er Zeit mit seiner Familie verbringen, doch auf dem Ausflug mit seiner Frau Alba Silva und seinem Sohn Mario wurde der Sportstar von einem Pferd am Kopf getreten und dabei schwer verletzt. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma liegt Sergio seitdem auf der Intensivstation. Jetzt gaben die Ärzte laut RTL bekannt: "Sergio Rico wird erneut sediert und befindet sich weiterhin in einem ernsten Zustand."

Erst kürzlich hatte Alba einen Hochzeitsschnappschuss auf ihrem Instagram geteilt und ihren Ehemann angefleht: "Lass mich nicht allein, mein Schatz, denn ich schwöre dir, dass ich ohne dich nicht leben kann und nicht möchte. Wir warten auf dich, mein Leben, wir lieben dich so sehr."

Getty Images Sergio Rico bei einem Fußballspiel

Getty Images Sergio Rico bei einem Fußballspiel

Instagram / sergioricogonzalez1 Sergio Rico mit seiner Ehefrau

