Netflix bestätigt: "Virgin River" Staffel acht ist gesichert

Netflix sorgt bei Fans der beliebten Serie "Virgin River" für helle Begeisterung: Noch bevor Staffel 7 überhaupt Premiere feiert, hat der Streaming-Riese bekannt gegeben, dass es eine achte Staffel geben wird. Mit dabei sind wieder die Hauptdarsteller Alexandra Breckenridge (43) und Martin Henderson (50), die als Mel und Jack die Zuschauer mit ihrem emotionalen Auf und Ab fesseln. Während Staffel 7 bereits abgedreht ist, soll die nächste Staffel mit zehn neuen Folgen nahtlos daran anknüpfen. Einen konkreten Starttermin für die neuen Folgen gibt es bislang nicht.

Die siebte Staffel, die in Vancouver gedreht wurde, stellt das frisch gebackene Ehepaar Mel und Jack in den Fokus und beleuchtet dessen erste Schritte als verheiratetes Paar. Neben ihrer Geschichte spielen auch Doc und Hope, verkörpert von Tim Matheson und Annette O'Toole, wieder zentrale Rollen. Die Handlung widmet sich unter anderem dem Versuch, die Gemeinschaft und die Klinik des kleinen Ortes vor äußeren Gefahren zu bewahren. Beide Schauspieler bleiben somit ein wesentlicher Bestandteil der Serie, die durch ihre Mischung aus Drama und Romantik seit Jahren Erfolge einfährt.

"Virgin River" konnte sich in den letzten Jahren als Zugpferd bei Netflix etablieren. Die Serie mit ihrer Kleinstadtidylle traf den Nerv der Zuschauer und avancierte zur am längsten laufenden englischsprachigen Dramaserie des Streaming-Anbieters. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: Ihre dramatischen Wendungen, die romantischen Spannungen und die charmante Kulisse machen sie zu einem Dauerbrenner. Bereits in Staffel 6 konnten Mel und Jack die Fans mit ihren Hochzeitsplänen begeistern, obwohl auch dabei das Drama nicht ausblieb. Mit jeder neuen Staffel scheint die Bindung der Zuschauer zur Serie noch stärker zu werden.

Courtesy of Netflix Alexandra Breckenridge als Mel Monroe und Martin Henderson als Jack Sheridan in "Virgin River"

Courtesy of Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan und Alexandra Breckenridge als Mel Monroe in "Virgin River"

Courtesy of Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan in "Virgin River"