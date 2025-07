Kritik an "Modern Family"-Figur: Jesse Ferguson reagiert

Jesse Tyler Ferguson (49), bekannt aus der Erfolgsserie Modern Family, sprach in einem Podcast über die Kritik, die er für seine Darstellung des schwulen Charakters Mitchell Pritchett erhielt. Der Schauspieler erzählte im Podcast "Dinner's on Me", dass er gerade aus der queeren Community teils Vorwürfe zu hören bekam, Mitchell und dessen Beziehung seien nicht repräsentativ genug gewesen. Besonders betonte Jesse, dass er sich die Kritik durchaus zu Herzen nahm, aber gleichzeitig darauf hinwies, dass er als Schauspieler nur für seinen individuellen Charakter verantwortlich sei.

Die Serie, die elf Jahre lang im Fernsehen lief, thematisierte queeres Leben, Ehe und Elternschaft und erhielt dadurch große Aufmerksamkeit, aber auch negative Rückmeldungen. Fans forderten 2010 mit einer eigenen Kampagne realistischere Darstellungen und bemängelten die geringe körperliche Nähe zwischen Mitchell und seinem Ehemann Cameron, gespielt von Eric Stonestreet (53). Sogar ein spezielles "Modern Family"-Episodenformat, das den Titel "The Kiss" erhielt, ging auf diese Kritik ein. Im Jahr 2014 sorgte Schauspieler Tuc Watkins mit seiner Anschuldigung, die Charaktere kämen wie eine Karikatur schwuler Männer rüber, für Aufsehen. Jesse reagierte damals darauf mit den Worten: "Mitch ist im Grunde eine Version von mir selbst – wenn das also stereotypisch ist, dann bin ich wohl genauso."

Die Serie bleibt dennoch ein kulturelles Phänomen und gewann nicht nur viele Preise, darunter mehrere GLAAD Media Awards und Emmys, sondern beeinflusste auch jüngere Generationen. Ein Beispiel ist Aubrey Anderson-Emmons (18), die damals die Tochter von Mitchell und Cameron spielte und inzwischen selbst als bisexuell geoutet ist. Abseits seines Berufes wird Jesse oft für sein authentisches Auftreten gelobt. Privat ist der Schauspieler seit 2013 mit seinem Ehemann Justin Mikita verheiratet, und gemeinsam ziehen sie einen Sohn groß, den sie 2020 willkommen hießen. Die Verbindung zu seiner Rolle scheint also an vielen Stellen auch privat seine eigene Realität widerzuspiegeln.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson bei den 69. Emmy Awards

Getty Images Jesse Tyler Ferguson, "Modern Family"-Star

Getty Images Justin Mikita mit seinem Mann Jesse Tyler Ferguson, April 2024