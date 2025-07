Britney Spears verkündet, ein Mädchen adoptiert zu haben

Ist Britney Spears (43) wieder Mutter geworden? Das deutet die Sängerin jetzt auf Instagram mit einem Text an, den sie zu einem ihrer sexy Tanzvideos veröffentlichte: "Ich habe ein wunderschönes kleines Mädchen adoptiert! Ihr Name ist Lennon London Spears", schreibt sie zu dem Clip. Zwischen ihren bedeutungsschweren Worten: eher unpassend wirkende Ansammlungen von Smileys, die zwinkern und die Zunge herausstrecken. Weiter schreibt sie, ihre Tochter trage heute ein Kleid mit der Aufschrift: "Ich bin neu hier, also hör auf, Mist zu erzählen, Amerika." Die Kommentare zu diesem aufsehenerregenden Post hat Britney – wie immer – deaktiviert, doch verschiebt sich die Diskussion ihrer Fans damit lediglich auf andere Social-Media-Plattformen, wo sich Anhänger der Sängerin bereits besorgt zeigen.

Während einige befürchten, das Kind könnte bei Britney nicht in den besten Händen gelandet sein, vermuten andere, dass der gesamte Post vielleicht nur auf die Adoption eines Haustiers anspielt oder sogar von einer Reborn-Puppe die Rede ist, die die 43-Jährige zur emotionalen Verarbeitung nutzen könnte. Der mysteriöse Text ist jedoch nicht der erste Hinweis auf eine mögliche Familienerweiterung. Bereits im Januar hatte Britney ihre Sehnsucht nach einem kleinen Mädchen ausgedrückt und angekündigt, ernsthaft über eine Adoption nachzudenken. Auch in den sozialen Medien wurden zuletzt vermeintliche Hinweise entdeckt, die darauf hindeuten könnten. So soll in einem anderen Tanzvideo eine tragbare Babyschale im Hintergrund zu sehen gewesen sein.

Für Britney waren die vergangenen Jahre besonders emotional und immer wieder geprägt von Höhen und Tiefen. 2022 erlitt sie eine Fehlgeburt während ihrer Beziehung mit Sam Asghari (31). Seitdem hat sie mehrfach offen über ihren großen Wunsch gesprochen, nochmals Mutter zu werden. Die Sängerin, die bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe hat, begeistert ihre Fans seit Jahren nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem unverwechselbaren Charisma und ihrer spontanen Art. Ob Lennon London Spears tatsächlich ein neues, menschliches Familienmitglied ist oder eine liebevoll inszenierte Anspielung, bleibt vorerst Britneys Geheimnis.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2024

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears, Ex-Partner