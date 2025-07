"Outer Banks": Madelyn kritisiert den Fokus auf ihr Aussehen

Madelyn Cline (27), bekannt aus der Netflix-Serie "Outer Banks", äußert sich zur hohen Aufmerksamkeit, die ihrer Erscheinung im Laufe der Staffeln gewidmet wurde. In einem Interview mit dem Magazin Allure sprach die Schauspielerin offen über die körperlichen Veränderungen, die durch Stress, Trennungen oder Essgewohnheiten entstehen können. "Es ist das normale Leben – aber die Kamera zeigt alles", erklärte sie und fügte hinzu: "Wie bitte, kann ich nicht mal meine Tage haben oder ein Bier trinken?" Die Schauspielerin ist bekannt dafür, ehrlich über Themen wie Essstörungen und Body Image zu sprechen. Momentan wird die fünfte und letzte Staffel von "Outer Banks" gedreht.

Madelyn verriet zudem in Josh Horowitz' Podcast "Happy Sad Confused", dass die Arbeit an der Serie äußerst fordernd sei. Die Dreharbeiten seien körperlich anstrengend und verlangten viel Kondition, besonders da die Serie oft unter widrigen Bedingungen gedreht werde. "Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, denke ich: 'Verdammt, ich hatte vergessen, wie viel Ausdauer man braucht'", scherzte sie. Dennoch beschreibt Madelyn das Ende der Serie als bittersüß und erkennt an, dass "Outer Banks" einen wesentlichen Einfluss auf ihre Karriere hatte. Die Premiere der Show liegt mittlerweile gut fünf Jahre zurück.

Abseits von "Outer Banks" widmet sich die Schauspielerin neuen Projekten. In naher Zukunft arbeitet sie an Filmen wie einem Reboot von "Ich weiß was du letzten Sommer getan hast" und dem Drama "Day Drinker" an der Seite von Penélope Cruz (51) und Johnny Depp (62). Über ihre Zeit bei "Outer Banks" sagte Madelyn in dem Interview, dass die Serie wie ein Sicherheitsnetz für sie sei, das sie immer wieder habe stützen können. Gleichzeitig sei das Ende eine Gelegenheit, sich neuen Herausforderungen zu stellen: "Es fühlt sich so an, als würden mir die Stützräder weggenommen werden", beschreibt Madelyn ihre aktuelle Gefühlslage. Sie zeigt sich weiterhin bodenständig und betont, dass der Erfolg der Serie ihr und ihren Kollegen eine wichtige Grundlage für ihre Karrieren gegeben hat.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Madelyn Cline in "Outer Banks"

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin