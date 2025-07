Corinna Schumacher zeigt rührendes Foto von Mann Michael

Corinna Schumacher (56) hat am vergangenen Samstagabend in ihrer Reithalle in Givrins, Schweiz, für einen besonders emotionalen Moment gesorgt. Während der Siegerehrung ihres jährlichen Westernreit-Wettbewerbs wurde ein privates Detail sichtbar, wie Bild berichtet: Ihr Handy, das sie an einer geflochtenen Kette trug, zeigte ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Ehemannes Michael Schumacher (56), als eine Nachricht auf dem Display erschien. Der Schnappschuss ist Fans des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters bekannt und stammt aus der Zeit zwischen 2012 und 2013. Die innige Verbindung zwischen Corinna und Michael, der nach einem tragischen Skiunfall 2013 zurückgezogen lebt, wurde damit erneut greifbar.

"Schumi" und Corinna verbindet seit ihrem Kennenlernen 1991 eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die mit ihrer Hochzeit 1995 besiegelt wurde. Nach seiner finalen Formel-1-Karriere 2012 wollte der Ausnahmesportler endlich mehr Zeit mit der Familie verbringen. Doch dieser Wunsch wurde jäh durch den verhängnisvollen Unfall in den französischen Alpen beendet, bei dem Michael sich schwerste Kopfverletzungen zuzog. Seither lebt er auf seinem Anwesen in Gland, nur etwa zehn Minuten von Corinnas Ranch entfernt. Dort wird er medizinisch und liebevoll von der Familie betreut. Die Veranstaltung war auch für Tochter Gina bedeutend, die ihrem Vater sicherlich stolz hätte berichten wollen, dass sie als frischgebackene Mutter gleich zwei Goldmedaillen bei der Westernreit-WM gewonnen hat.

Privat ist Michael immer ein Familienmensch gewesen, auch abseits der Rennstrecke. Gerade Corinna hat stets eine tragende Rolle in seinem Leben eingenommen und unterstützt ihn bis heute in seinem gesundheitlich eingeschränkten Alltag. Gemeinsam genießen sie die Nähe ihrer Ranch, einer Herzensangelegenheit der beiden, da Michael selbst ein leidenschaftlicher Reiter war. Die Liebe der beiden, die fast vier Jahrzehnte umfasst, zeigt, wie stark die Bindung zwischen ihnen geblieben ist – trotz aller Schicksalsschläge.

Getty Images Corinna Schumacher, 2022

Getty Images Corinna und Michael Schumacher im Januar 2005

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Michael und Gina-Maria Schumacher