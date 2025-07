Nach Dubai: So sieht Lisa und Furkan Akkayas Traumhaus aus

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) alias Akka waren zuletzt auf der Suche nach ihrem Traumhaus in Deutschland. Doch worauf legt das Paar bei seinem zukünftigen Heim besonderen Wert? Promiflash hat nachgehakt. Für die Influencerin steht vor allem das Gefühl im Vordergrund. "Ich muss reinkommen und mir direkt bildlich vorstellen können, wie die Hunde durch den Garten rennen und die Kinder zusammen spielen. Man muss einfach dieses Bauchgefühl haben: Jap, das ist es", beschreibt Lisa.

Wie es scheint, wird Lisas Traum vom großzügigen und familienfreundlichen Eigenheim bald wahr. So meldete sie sich kürzlich begeistert auf Instagram zu Wort: "Ich habe gerade Bescheid bekommen, dass wir das Haus, das uns so gefällt, bekommen – ab Oktober!" Die Erleichterung war der Temptation Island-Bekanntheit im Gesicht abzulesen. Immerhin bedeutet die Zusage für das Traumhaus eine Sorge weniger: Lisa ist aktuell nämlich hochschwanger und hatte in den vergangenen Wochen wiederholt mit gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen.

Dass Lisa plötzlich nach Deutschland, genauer gesagt nach Dortmund, zurückkehren wird, kam für viele überraschend. So war die 24-Jährige erst 2023 mit ihrem Partner nach Dubai ausgewandert. Dort bekamen sie auch ihren kleinen Sohn Emilio und gaben sich das Jawort. Doch nach Lisas jüngsten Gesundheitskrisen scheint es sie in ihre Heimat zurückzuziehen. Der Clou – das Haus, das dem jungen Paar nun zugesagt wurde, ist nur wenige Minuten von ihrem Elternhaus entfernt. "Wie schön ist der Gedanke, dass meine Kinder vielleicht in denselben Straßen spielen werden, wie ich es getan habe als Kind", schwärmte sie bereits im Netz.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya im Oktober 2024

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

