Diesen Film drehte Robin Williams (†) nur fürs Geld

Robin Williams (✝63), der unvergessene Star aus Klassikern wie "Mrs. Doubtfire" und "Good Will Hunting", war nicht auf jedes seiner Werke stolz: Wie er einst laut The Independent verriet, drehte er speziell einen Film nur aus Geldnot und schämte sich später für die vernichtenden Kritiken. Filmkenner dürften bereits ahnen, welchen Titel er hier nannte: "Old Dogs – Daddy oder Deal" – eine Familienkomödie aus dem Jahr 2009. An der Seite von niemand Geringerem als John Travolta (71) spielte Robin darin einen Geschäftsmann, der unerwartet erfährt, Vater von siebenjährigen Zwillingen zu sein. Laut der Online-Plattform Rotten Tomatoes erhielt "Old Dogs" nur fünf Prozent positive Kritiken.

Nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik habe er sich gezwungen gefühlt, schnell wieder zu arbeiten, so der Schauspieler damals im Interview. "Der Job hat die Rechnungen bezahlt", kommentierte Robin seine Entscheidung, bei "Old Dogs" mitzuwirken – einem Film, der von Walt Becker, dem Regisseur von "Alvin und die Chipmunks: Road Chip", inszeniert wurde. Trotz der negativen Kritiken konnte der Film an den Kinokassen Erfolge verzeichnen und spielte bei einem Budget von 35 Millionen weltweit knapp 97 Millionen US-Dollar ein. Ein Kassenschlager war er also, auch wenn er künstlerisch möglicherweise hinter Robins anderen Werken zurückblieb.

Robin bleibt den meisten nicht nur als genialer Darsteller, sondern auch als inspirierender Künstler in Erinnerung, der sich stets um seine Mitmenschen sorgte. Seine offene und humorvolle Art begeisterte unzählige Kollegen und Fans. Doch sein Lachen verbarg oft die dunklen Momente, mit denen er später auch offen umging. Seine Bereitschaft, auch weniger anspruchsvolle Projekte anzunehmen, zeigt eine weitere Facette des beliebten Stars: die Verantwortung gegenüber seiner Familie und seinem Leben. Trotz vereinzelter weniger erfolgreicher Filme bleibt Robins Vermächtnis in der Filmbranche unbestritten – ein echter Star, der das Publikum immer wieder zum Lachen und Nachdenken brachte.

Getty Images Robin Williams bei einer Filmpremiere von "Mrs Doubtfire" im Jahr 1993

Getty Images Robin Williams und John Travolta im März 2010 in Hollywood

ActionPress / COLLECTION CHRISTOPHEL © Blue Wolf / Twentieth Century Fox Film Corporation / DR Robin Williams als Mrs. Doubtfire im Film "Mrs. Doubtfire: Das stachelige Kindermädchen", 1993