Samira Yavuz und Serkan sind wieder als Familie unterwegs

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" bekannt gegeben, dass sie und ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (32) an einem Straßenfest teilnehmen werden – erstmals wieder gemeinsam als Familie. Die 31-Jährige erklärte, dass sie von Freunden eingeladen wurde und entschied, dass auch Serkan dabei sein soll, um Zeit mit den gemeinsamen Kindern zu verbringen. "Wieso soll er die Zeit nicht auch mit seinen Kindern genießen?", sagte Samira. Es sei wichtig, dass die beiden Töchter trotz der Trennung das Gefühl von Normalität erleben. Das Event markiert einen besonderen Moment, da sie zum ersten Mal seit ihrer Trennung wieder öffentlich zu viert auftreten.

Die Situation sei jedoch nicht ganz so einfach, wie Samira erklärte. Serkan müsse oft mit kritischen Blicken und Vorurteilen umgehen, da seine Affäre während der Beziehung noch frisch in den Köpfen vieler sei. Obwohl Samira betonte, dass sie mittlerweile Frieden mit sich und der Situation geschlossen habe, gesteht sie, dass es eine Herausforderung sei, unter Beobachtung zu stehen. "Aber trotz allem, man weiß ja schon, wenn einen irgendwie so Blicke treffen, man weiß genau, ob die Leute einen erkennen oder nicht", schilderte sie die schwierige Dynamik während solcher öffentlichen Auftritte. Dennoch bleibt sie zuversichtlich und möchte den Fokus auf die gemeinsamen Kinder legen, damit diese einen unbeschwerten Tag erleben können.

Samira und Serkan, die ihre Beziehung einst in der Welt des Reality-TVs begannen, sind trotz ihrer Trennung entschlossen, für ihre Töchter das Beste zu schaffen. In der Vergangenheit zeigte sich Samira bereits offen darüber, wie wichtig es ihr ist, den Kindern ein harmonisches Umfeld zu bieten – auch wenn das bedeutet, eigene verletzte Gefühle zurückzustellen. Die zweifache Mutter erklärte in ihrem Podcast, dass sie die Verbindung zu Serkans Freundeskreis weiterhin schätzt und hofft, dass solche Momente zu einem positiven Umgang im familiären Alltag beitragen können.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023