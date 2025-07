"Villa der Versuchung"-Stars kicken sparsamsten Promi raus

In der zweiten Folge der Show "Villa der Versuchung" musste die erste Prominente das Luxus-Domizil verlassen. Wer bleibt und wer geht, wurde von den Kandidaten in einer spannungsgeladenen Abstimmung entschieden. Luigi Birofio (26), Brenda Brinkmann, Kevin Schäfer und Kate Merlan (38) waren von vornherein bei der Abrechnungszeremonie geschützt und konnten nicht herausgewählt werden. Mit jeweils vier Stimmen lagen zunächst Bettie Ballhaus (47), Ronald Schill (66) und Steven Graf Bernadotte von Wisborg gleichauf, bis Georgina (35) das Zünglein an der Waage spielte. Ihre Wahl fiel schließlich auf Bettie, die die sparsamste Person im Haus war.

Mit ihrem Abgang hinterließ Bettie jedoch noch einen symbolischen Stempel: Aus reiner Rache kippte sie eine Flasche Champagner aus und sorgte so für einen Abzug von 5.000 Euro von der gemeinsamen Gewinnsumme. Dazu meinte sie: "Jetzt könnt ihr euer Entertainment haben!" Während Brenda Brinkmann sie als "langweilig" bezeichnete und aufforderte, die Bühne lieber ohne Dramatik zu verlassen, erhielt Bettie auch Unterstützung. Besonders Jimi Blue Ochsenknecht (33) nahm sie tröstend in den Arm und lobte ihren Auftritt. Sara Kulka (35) drückte sogar ihr Bedauern aus und bezeichnete Bettie als die "tollste Persönlichkeit" in der Villa.

Schon in der ersten Woche hatte sich gezeigt, wie angespannt die Stimmung beim Thema Geld in der "Villa der Versuchung" war. Im großen Kopfgeldspiel mussten die Stars nicht nur stinknormale Parcours absolvieren, sondern sich auch gegenseitig mit Schätzfragen herausfordern, um möglichst viele Münzen zu ergaunern. Georgina schnappte sich dabei mit cleveren Antworten die Spitzenposition und sicherte sich ein beachtliches Kopfgeld von 30.000 Euro. Für Jimi Blue, Bettie, Raúl und Ronald, die am Ende ohne Kopfgeld dastanden, bedeutete das Nervenkitzel pur – denn wer kein Kopfgeld hatte, war theoretisch ein schlauer Kandidat für die nächste Rauswahl. Ein Unentschieden zwischen Raúl und Ronald verhinderte damals aber den ersten Rauswurf.

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Joyn / Michael de Boer Bettie Ballhaus, "Villa der Versuchung"-Kandidatin

Joyn / Michael de Boer Ronald Schill, "Villa der Versuchung"-Teilnehmer

