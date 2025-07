Peinlich: Brad Pitts Furz sorgte einst für Set-Evakuierung

Brad Pitt (61) hat kürzlich eine kuriose Anekdote aus seinen frühen Karrierejahren preisgegeben, die zeigt, dass auch Hollywood-Stars hin und wieder peinliche Momente erleben. In einer Folge des "New Heights"-Podcasts der Brüder Travis (35) und Jason Kelce (37) schilderte der Schauspieler, wie er einst eine Filmszene drehte, bei der die Situation eskalierte. Während des Drehs in einem stickigen Café, gefüllt mit über 60 Crewmitgliedern, musste Brad eine Speise aus Bohnen und Speck verschlingen – und zwar mehrfach. Doch das wiederholte Essen in der Hitze sorgte für eine unerwartete Wendung: "Ich wollte es richtig machen", erklärte der Schauspieler, doch seine Hingabe führte dazu, dass der Raum evakuiert werden musste. Der Grund? Ein "diabolischer" Furz, wie Brad es selbst nannte.

Hinter der harmlos wirkenden Filmszene steckte eine konsequente Vorbereitung des Darstellers auf seinen Charakter. Immer wieder verschlang Brad den rituellen Teller mit Bohnen und Speck, um für jede Aufnahme möglichst authentisch zu bleiben. Auch wenn diese Hingabe bei den Kollegen wohl gemischte Gefühle hervorrief, dürften sich viele von ihnen heute, Jahre später, über die ungewöhnliche Erinnerung amüsieren können. Die Szene hat Brad jedoch, wie er im Podcast betonte, noch lange nach dem Dreh im Gedächtnis behalten – zumal sie wohl schwerlich zu den glanzvollsten Momenten seiner Karriere gehört.

Der heute zweimalige Oscar-Preisträger hat in seiner Karriere jedoch weit bedeutendere Momente erlebt, die seine Position in Hollywood festigten. Ein solcher Wendepunkt kam, als Brad an der Seite von Geena Davis (69) und Susan Sarandon (78) in "Thelma & Louise" den Durchbruch schaffte und seine charismatische Leinwandpräsenz unter Beweis stellte. Besonders Geena und Susan beeindruckten ihn damals, wie er selbst einmal betonte, und der Film katapultierte ihn endgültig in den Promi-Olymp. Auch wenn sich Brads Karriere über die Jahre in Höhen und Tiefen bewegte, zeigt seine Offenheit über kleine Missgeschicke wie das im Café, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt und bereit ist, über seine Vergangenheit zu lachen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler