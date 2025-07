User entsetzt: Justin Timberlake pöbelt seine Bühnencrew an

Diese Aktion von Justin Timberlake (44) fand das Netz gar nicht lustig. Auf TikTok kursiert aktuell ein Video, das bei einem Konzert des Sängers Anfang Juli aufgenommen wurde. Während des Auftritts gab es hörbare Tonprobleme während des Songs "Cry Me A River" und das schien Justin gar nicht zu passen. Ein Zuschauer hielt in dem Clip fest, wie er sich lautstark bei seiner Bühnencrew beschwerte. Immer wieder schüttelt er offenbar fassungslos den Kopf und macht frustrierte Handbewegungen. Die User im Netz finden dieses Verhalten gar nicht lustig. "Gegenüber seiner Crew auszuflippen gilt in der Welt der Bühnenperformance als höchst unprofessionell", mahnt nicht nur ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Wie beschämend!"

Andere sehen in den Tonproblemen aber auch den Einsatz von Karma, denn immerhin war Justin gerade im Begriff, seinen Trennungssong für seine Ex Britney Spears (43) zu performen. "Justin Timberlakes Ton bricht genau dann ab, als er seine Britney-Spears-Hass-Hymne 'Cry Me A River' vorträgt. Ich sage nicht, dass er es verdient hat, aber Gottes Timing ist immer richtig", meint ein User. Aber nicht alle schießen gegen den ehemaligen *NSYNC-Star, manche springen ihm auch zur Seite. "Ich kann es ihm nicht verübeln, dass er ein bisschen verärgert ist", schreibt ein weiterer Nutzer, und ein anderer ist sicher: "Er sieht nicht so aus, als würde er ausrasten. Nur verärgert. Das wäre ich auch."

Zum Glück sind solche Eskapaden aber eher Ausnahmen. Normalerweise begeistert Justin seine Fans auf der Bühne und trotzt auch kleinen Hürden. So trat der 44-Jährige zuletzt vergangenes Wochenende beim Lollapalooza in Berlin auf. Dort wurde er mit einem Regenschauer heftigen Ausmaßes konfrontiert. Wie die TikTok-Videos des Konzerts zeigen, war Justin die klatschnasse Bühne relativ egal. Viel eher schien er mächtig Spaß zu haben. Von der Bühne aus fragte er das Publikum: "Macht euch der Regen etwas aus? Wenn nicht, lasst uns singen, lasst uns tanzen, lasst uns Spaß haben." Trotz des Wetters gab der US-Amerikaner problemlos 21 Songs zum Besten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Justin Timberlake, Sänger und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, September 2024