Können sich Matthias und Ruby O. Fee im Job kritisieren?

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben nun über ein spannendes Thema aus ihrem Alltag als Schauspieler-Paar gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin Playboy wurden sie gefragt, ob sie sich gegenseitig beruflich kritisieren können. Ruby gab preis, dass dies stark davon abhängt, ob der andere überhaupt um Rat fragt. "Ich würde ja einem anderen Kollegen auch nicht ungebeten sagen, was ich an seinem Spiel gut fand oder nicht", erklärte sie.

Dennoch betonte sie, dass sie einander helfen, Klarheit zu finden, wenn es gewünscht ist. Auch zu Hause sei ein offener Austausch ein wichtiger Bestandteil ihrer Beziehung, der sie beide wachsen lasse. Dabei halten sie es jedoch mit einer klaren Regel: Ungefragte Kritik bleibt aus. Dieser respektvolle Umgang scheint für die beiden die Grundlage für eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zu sein, die nicht selten von gemeinsamen Projekten geprägt ist.

Trotz der Herausforderungen, die sich beim Arbeiten mit dem eigenen Partner ergeben könnten, scheinen Ruby und Matthias daran zu wachsen. Der Schauspieler ließ in einem Interview mit TV DIGITAL durchblicken, dass es am Set nicht immer ohne Meinungsverschiedenheiten abläuft. Doch die beiden scheinen sich als Team zu ergänzen und bewahren dabei eine spielerische Leichtigkeit. Ob vor oder hinter der Kamera – mit Humor und Offenheit meistern Matthias und Ruby auch schwierige Momente ihrer Zusammenarbeit.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Januar 2025

Getty Images Ruby O. Fee and Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer