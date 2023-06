Vor Hochzeit: Simon Verhoeven und Frau durchlebten Krisen!

Simon Verhoeven (51) und seine Frau Nina-Anais plaudern aus dem Nähkästchen. Der Sohn von Senta Berger (82) ist in der Filmbranche kein Unbekannter: Er hat sich als Regisseur von "Männerherzen" und "Willkommen bei den Hartmanns" einen Namen gemacht. Jetzt sorgte der Münchner für eine freudige Überraschung abseits seiner Arbeit: Er und Nina haben heimlich in Wien geheiratet. Auch wenn sie mittlerweile total glücklich miteinander sind, war das nicht immer so: Simon und seine Frau haben einige Krisen durchlebt!

Der Regisseur und seine Liebste gehen mittlerweile seit 20 Jahren gemeinsam durchs Leben und sind Eltern dreier Kinder. Trotz alledem gab es einige Unterbrechungen in ihrer Beziehung. "Gerade in den Anfangsjahren war es ein On und Off", verrät der 51-Jährige im Gespräch mit Bunte und führt weiter aus: "Auch nach der Geburt unseres ältesten Sohnes David haben wir nicht zusammengewohnt. Aber wir sind seitdem als Paar und als Familie immer mehr zusammengewachsen."

Umso schöner ist es nun für Simon und Nina, dass sie ihre Liebe mit einer traumhaften Zeremonie besiegelt haben. "Nur unsere Eltern waren dabei, mein Bruder Luca mit seiner Frau und ihren Kindern und Ninas Cousine mit deren Familie", berichtet der Regisseur. Allerdings habe er selbst nie gedacht, einmal vor den Traualtar zu treten: "Ich hatte das ja eigentlich nie vor. Aber als ich im Sommer 50 wurde, habe ich über vieles nachgedacht und eine große Dankbarkeit empfunden."

