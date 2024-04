Simon Verhoeven nimmt Abschied von seinem Vater Michael (†)

Simon Verhoeven (51) ist in tiefer Trauer: Vor einer Woche ist sein geliebter Vater Michael (85) verstorben. Auf Instagram nimmt der Regisseur nun mit einer rührenden Bilderreihe Abschied von ihm. Eine Erinnerung aus Kindheitstagen zeigt, wie Michael seinen Sohn auf dem Arm hält. Auf einer anderen Schwarz-Weiß-Aufnahme ist zu sehen, wie das Vater-Sohn-Gespann zusammen Fußball spielt, während Simons Mutter Senta (82) in die Kamera blickt. "Danke für eure guten Gedanken in einer unsagbar schweren Zeit", richtet sich der Drehbuchautor an seine Follower und betont: "Mein Vater war mein Held, ohne jemals ein Held sein zu wollen. Du wirst immer unsere Welt sein."

Der Schmerz über den Verlust sitzt auch bei Senta tief – über 60 Jahre ging sie mit Michael gemeinsam durchs Leben. "Michael war mein Leben", trauerte sie vor wenigen Tagen in einem Interview mit Bild. Dabei machte die 82-Jährige deutlich, wie nah ihr der Tod ihres geliebten Mannes gehe: "Ich kann nur sagen, dass ich jetzt nichts sagen kann. Denn alles, was ich jetzt sagen könnte, würde es kleiner machen, als es ist."

Simon und Michael verband besonders die geteilte Leidenschaft für Film. Im Laufe der Jahre durften die beiden sogar gemeinsame Erfolge feiern. Im Januar 2017 wurden sie beispielsweise für "Willkommen bei den Hartmanns" beim Bayerischen Filmpreis mit dem Produzentenpreis ausgezeichnet. Vor seiner Regie- und Drehbuchkarriere war Simon hingegen einige Male als Schauspieler für seinen Vater tätig.

Instagram / simonverhoeven_official Throwback-Foto von Michael und Simon Verhoeven

Getty Images Simon Verhoeven mit seinen Eltern Michael und Senta

