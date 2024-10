Herz-OP: Simon Verhoeven ging dank Jan Josef Liefers zum Doc

Simon Verhoeven (52) ist seinem Kollegen und Freund Jan Josef Liefers (60) überaus dankbar. Aber nicht etwa nur für seine hervorragende Arbeit im neuen Film "Alter weißer Mann", der ab dem 31. Oktober im Kino läuft, sondern auch, weil der Tatort-Star den Regisseur zum Arzt schickte. "Der Grund, warum ich einen Stent bekommen habe, war, weil der Typ mir gesagt hat, ich soll zur Untersuchung gehen. Ich liebe den!", schwärmte Simon laut Bild lobend bei der Premiere des kommenden Streifens in Berlin.

Der Gesundheitszustand des Filmemachers während der Dreharbeiten habe Josef nicht gefallen, weswegen er so lang auf Simon eingeredet habe, bis er wirklich zum Doc ging, um sich untersuchen zu lassen. Letztendlich stellte sich heraus, dass Simon einen Stent benötigte – ein medizinisches Implantat, das in die Gefäße des Herzens gesetzt wird – er musste sich also einer Herz-OP unterziehen. "Das war am 1. August. Und es war auch eine ziemlich knappe Sache, kann man sagen...", gab der 52-Jährige zu.

Simon hat ein hartes Jahr hinter sich. Neben der besorgniserregenden Operation am Herzen musste er außerdem einen schweren Verlust verkraften. Sein Vater Michael Verhoeven (✝85) ist im April im Alter von 85 Jahren verstorben. "Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft", trauerte der Sohn von Senta Berger (83) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Getty Images Simon Verhoeven, Regisseur

Getty Images Senta Berger, Simon Verhoeven und Michael Verhoeven, Juni 2017

