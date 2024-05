Simon Verhoeven ehrt Papa Michael (†) mit emotionalem Brief

Simon Verhoeven (51) ist in tiefer Trauer. Vor wenigen Tagen verlor er seinen Vater Michael Verhoeven (85). In einem Brief, der Bunte vorliegt, richtet sich der Regisseur auf emotionale Weise an den Filmemacher. "Lieber Papa, angeblich sollst du gestorben sein. Ich glaube das ja nicht. Es fühlt sich surreal an – wie ein dunkler Traum, der mir den Atem nimmt", schreibt er schweren Herzens und erinnert sich an die gemeinsame Zeit mit seinem Papa zurück. "Wenn ich nur ein einziges Wort für dich benutzen dürfte, so wäre es 'liebevoll'. Du warst so unendlich liebevoll zu uns."

Mit ihm und seinem Bruder Luca habe der Produzent oft herumgealbert. "Du wurdest der übermütige Quatschmacher, der uns zum Lachen gebracht hat, der sanfte Zauberer, der uns die Welt als magischen, wundervollen Ort gezeigt hat", sinniert der Drehbuchautor. Michael sei für ihn ein "Held" und "Vorbild" gewesen. Nach dem Tod des gebürtigen Berliners sei für seine Ehefrau Senta Berger (82) und seine Söhne "eine Welt verloren gegangen". Dennoch wolle Simon weiter machen und sein Elternteil in Erinnerung behalten: "Wenn ich an dich denke, Papa, denke ich an dein Lachen und das Lachen in deinen grünen Augen, deine warme Stimme, deine Sensibilität, deine unverschämte Klugheit, deinen vergnügten schnellen Witz – und vor allem: deinen Charme."

Wenige Tage nach Michaels Tod meldete sich auch Senta mit herzergreifenden Worten. In einem Bild-Interview trauerte sie: "Michael war mein Leben. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt nichts sagen kann." Der Verlust ihres geliebten Partners gehe ihr unbeschreiblich nah. Sie erklärt: "Alles, was ich jetzt sagen könnte, würde es kleiner machen, als es ist." Die 82-Jährige ging über 60 Jahre gemeinsam mit ihrem Ehemann durchs Leben.

Getty Images Michael Verhoeven, Simon Verhoeven, Senta Berger und Luca Verhoeven, im Januar 2010

Getty Images Simon Verhoeven, Senta Berger und Michael Verhoeven, im September 2011

