"Ach, Michael": Senta Berger nimmt Abschied von ihrem Mann

Senta Berger (82) nimmt Abschied von ihrem geliebten Ehemann Michael Verhoeven (85)! Der Regisseur ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Am vergangenen Freitag fand seine Beerdigung im engsten Familienkreis auf dem Waldfriedhof in Grünwald bei München statt. Bild liegen Bilder von der Trauerfeier vor: "Ach, Michael" lauten die Worte auf dem Grabschmuck, mit denen sich die "Unter Verdacht"-Darstellerin von ihrem Liebsten verabschiedet. Michaels beiden Söhne Simon (51) und Luca verzierten ihre Kränze mit den Aufschriften "Papa" und "In Liebe" und drapierten sie sorgfältig auf dem Grab. "Wenn ich tot bin, darfst Du gar nicht trauern. Meine Liebe wird mich überdauern. Und in fremden Kleidern Dir begegnen. Und Dich segnen", stand auf der Traueranzeige des Familienvaters.

Wie sehr Senta trauert, brachte sie bereits vor wenigen Tagen im Interview mit dem Boulevardblatt zum Ausdruck. "Michael war mein Leben. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt nichts sagen kann. Denn alles, was ich jetzt sagen könnte, würde es kleiner machen, als es ist", erklärte die Familienmutter. Dabei sei keines ihrer Worte der Liebe und der Trauer um ihren geliebten Gatten gerecht geworden.

Auch Sohn Simon hat seinen Vater liebevoll in Erinnerung. Er schwärmte nach Michaels Ableben gegenüber Bild: "Mein Vater war nicht nur ein brillanter und mutiger Filmemacher, sondern vor allem der liebevollste, wunderbarste und lustigste Papa, den sich ein Kind nur wünschen konnte." Der 85-Jährige sei immer der Held seiner Familie gewesen – und das, ohne dass er jemals der Held habe sein wollen, betonte der 51-Jährige.

Action Press / Gulotta,Francesco Michael Verhoeven, Senta Berger, Simon Verhoeven, Nina und David

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven

