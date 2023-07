Netflix-Charts: Diese Filme und Serien sind derzeit im Trend

Der Streamingdienst Netflix hat mal wieder so einiges in seinem Programm zu bieten. Von Neuzugängen über alte Kamellen bis hin zu sehnsüchtig erwarteten neuen Staffeln absoluter Lieblingsserien ist alles vertreten. Mit diesen Filmen und Serien findet die Woche ein absolut perfektes Ende: Besonderer Beliebtheit erfreuen sich dabei die neuen Folgen von The Witcher und der Actionfilm "Tyler Rake: Extraction 2"!

Henry Cavill (40) ist ein letztes Mal zurück! Aktuell auf dem ersten Platz der Netflix-Seriencharts [Stand: 6. Juli] befindet sich der Fantasy-Hit "The Witcher". Bevor Liam Hemsworth (33) die Rolle des Hexers ab der vierten Staffel übernehmen wird, wollen die Fans wohl noch ein letztes Mal den "Man of Steel"-Star in der Serie bewundern. Dicht dahinter befinden sich die neuen Folgen der Krimiserie "The Rookie" sowie die deutsche Neuheit "Schlafende Hunde". Aber auch die neue Staffel von Black Mirror findet großen Anklang.

Auch in Sachen Filmen hat die Plattform so einiges zu bieten. "Scorpion King: Das Buch der Seelen" hat es den Nutzern dabei offenbar ganz schön angetan und führt die Filmcharts an. Auf dem zweiten Platz befindet sich der neue Horrorstreifen "Run Rabbit Run" und lehrt den Zuschauern vor den Bildschirmen ordentlich das Fürchten. Beliebt ist aber nach wie vor auch der zweite Teil von "Tyler Rake: Extraction" mit Chris Hemsworth (39).

Netflix

Netflix

Netflix

