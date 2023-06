Henry Cavill verabschiedet emotional "The Witcher"-Co-Stars

Das rührt wohl selbst einen Henry Cavill (40) zu Tränen! Insgesamt drei Staffeln lang verkörperte der Schauspieler den Hexer Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher. In wenigen Tagen wird dann auch der erste Part der dritten Staffel das Licht der Streamingwelt erblicken – und damit auch der letzte Auftritt des charismatischen Briten. Dann wird der Schauspieler von Hunger Games-Star Liam Hemsworth (33) ersetzt werden. Henry verabschiedet nun in einer emotionalen Ansprache seine Co-Stars!

Auf einem Event des Streamingdienstes werden der "Enola Holmes"-Star und drei seiner Schauspielkollegen unter begeistertem Applaus empfangen. Ein Clip auf Twitter zeigt, wie sehr Henry dieser Empfang rührt. "Erneut war es ein riesiger Spaß und auch eine Ehre, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen", richtet der 40-Jährige das Wort an seine Co-Stars Anya Chalotra, Frey Allan und Joey Batey. "Was ihr mit euren Charakteren macht, setzt viel Arbeit und Sorgfalt voraus. Glaubt mir: Mit euch zu arbeiten hat mir am meisten Freude bereitet. [...] Ich werde euch sehr vermissen", fügt Henry noch hinzu.

Doch auch nach einer vierten Staffel ist offenbar noch längst nicht Schluss mit der Serie! "Wir fangen gerade mit den Dreharbeiten der vierten Staffel mit Liam Hemsworth an", verriet die Castingdirektorin Sophie Holland gegenüber Deadline. Doch offenbar soll mit weiteren Folgen direkt daran angeknüpft werden. "Nach einer kurzen Pause geht es direkt mit der fünften Staffel weiter“, verkündete sie die frohe Botschaft.

Getty Images Henry Cavill bei einer Pressekonferenz von "The Witcher"

Getty Images Joey Batey und Henry Cavill bei der Premiere von "The Witcher"

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

