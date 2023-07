Der "Goldrausch in Alaska"-Star Fred Hurt ist verstorben

Jetzt machen traurige Nachrichten aus den USA die Runde! Fred Hurt hatte sich im Rentenalter einen Namen im US-Fernsehen gemacht: In der Realityshow "Die Schatzsucher – Goldrausch in Alaska" hatte er sich infolge der Wirtschaftskrise auf die Suche nach Gold gemacht. Gemeinsam mit seinem Sohn hatte er sogar ein eigenes Spin-off namens "Goldrausch: White Water Alaska" bekommen. Vor wenigen Monaten bekam der Familienvater dann jedoch die Diagnose Krebs. Jetzt ist Fred im Alter von 80 Jahren verstorben.

Die Familie des "Goldrausch in Alaska"-Stars bestätigt die traurigen Neuigkeiten schon am Dienstag auf Facebook. "Fred Hurt ist heute Morgen im Beisein seiner Familie gestorben. Er kämpfte tapfer gegen den Krebs", heißt es in dem Statement. Zudem heben die Angehörigen hervor, dass Fred im Laufe seines Lebens mit seiner Geschichte zahlreiche andere Menschen berührt habe. "Er wurde von vielen geliebt und unterstützt", schreibt die Familie.

Auch das Team von "Goldrausch in Alaska" nimmt Abschied von dem TV-Star. Auf Twitter zollt die Produktion dem Verstorbenen Tribut. "Die 'Goldrausch in Alaska'-Familie ist zutiefst betrübt über den Tod von Fred Hurt. Seine Freude am Leben und am Abenteuer war ansteckend", trauert die Crew.

Instagram / dakota_fred_hurt Fred Hurt und seine Frau, 2019

Instagram / dakota_fred_hurt Fred Hurt, Schauspieler

Instagram / dakota_fred_hurt Fred Hurt, "Goldrausch"-Star

