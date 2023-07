"Der Landarzt"-Star Christian Quadflieg (78) ist verstorben

Ein trauriger Tag für die deutsche TV- und Filmwelt. Christian Quadflieg hatte seine Schauspielkarriere in den 70er Jahren gestartet. Rund 200 verschiedene Rollen hatte der Darsteller zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren im Fernsehen verkörpert. Durch die beliebte Serie "Der Landarzt", in der er fast sechs Jahre lang die Hauptrolle spielte, wurde er zum Publikumsliebling. Nun ist Christian im Alter von 78 Jahren verstorben.

Die traurigen Neuigkeiten geben die Angehörigen des TV-Stars nun gegenüber den Medien bekannt. Christian sei schon am Sonntag "im Beisein seiner Familie" in seiner Heimat Hamburg gestorben. Laut Bild hatte der Tatort-Darsteller vor seinem Tod eine lange schwere Krankheit durchmachen müssen. "Die Familie trauert um einen geliebten Menschen und großen Künstler", heißt es in dem Statement.

Schon seit einigen Jahren war es um Christian stiller geworden. Zuletzt ist er in dem 2001 erschienenen TV-Film "Eine öffentliche Affäre" sowie in der Serie "Vater wider willen" zu sehen gewesen. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Renate Reger, mit der er seit 1974 verheiratet war.

