Skispringer Severin Freund ist zum zweiten Mal Papa geworden

Ein Nachwuchstalent der Skischanze ist geboren! Severin Freund (35) war von 2011 bis 2016 der beste deutsche Skispringer. Mehrfach hatte er nicht nur die Deutschen Meisterschaften gewinnen, sondern auch 22 Weltcupsiege im Einzel holen können. Im vergangenen Jahr beendete der 35-Jährige dann seine aktive Karriere. Nun hat er mehr Zeit und die braucht er jetzt auch: Denn Severin ist zum zweiten Mal Papa geworden!

Das verkündete der Sportler am Samstag via Instagram. Auf einem ersten Foto präsentierte Severin seinen Followern stolz sein Baby – er hält es auf der Aufnahme auf dem Arm und gibt ihm einen sanften Kuss auf den Kopf. Zu dem Bild schrieb er: "Ich weiß, ich poste oft Dinge ohne Grund. Aber dieses Mal ist es ein guter! Hallo kleiner Mann!" Seine Fans zeigten sich von der Neuigkeit begeistert und gratulierten in den Kommentaren zur Geburt.

Für Severin ist es schon der zweite Nachwuchs: 2018 war der gebürtige Bayer erstmals Papa geworden – seine Frau Caren hatte damals die gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Sein Privatleben hält der ehemalige Profi ansonsten aber eher aus der Öffentlichkeit heraus.

Anzeige

Getty Images Severin Freund im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Severin Freund, Skispringer

Anzeige

Getty Images Severin Freund, November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de