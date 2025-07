DSDS: Fans fordern Ikke Hüftgold statt Dieter Bohlen in Jury

Die neue Jury für die kommende Staffel von DSDS steht fest und dennoch brodelt es mächtig in den sozialen Netzwerken. Mit Dieter Bohlen (71) an der Spitze kehrt ein altbekanntes Gesicht zurück, flankiert von Rapper Bushido (46) und Schlagersängerin Isi Glück. Doch ein Instagram-Clip von Isi sorgt für Aufsehen: Gemeinsam mit Partyschlagerstar Ikke Hüftgold (48) ruft sie zur Bewerbung für die Show auf. Die Fans reagieren prompt: Sie fordern Ikke in die Jury.

Der Hype begann, als das kurze Video online ging. In den Kommentaren wird der Wunsch laut: Ikke müsse in die Jury, um dem Format frischen Wind zu geben. "Schmeißt den Bohlen raus", schreibt ein User, während ein anderer meint, dass Ikke mehr Erfolg für die Kandidaten garantieren könne. Besonders die humorvolle und bodenständige Art des Ballermann-Lieblings scheint die Fans zu begeistern. RTL lässt sich von dem Wirbel jedoch nicht beeindrucken – bislang bleibt die Jury unverändert und Dieter weiterhin das Aushängeschild der Show.

Ikke Hüftgold, bürgerlich Matthias Distel, ist längst kein Unbekannter mehr in der Partyszene. Mit Hits wie "Ich schwanke noch" hat er sich einen Namen gemacht und gilt als einer der erfolgreichsten Produzenten im Ballermann-Genre. Trotz seines skurrilen Künstlercharakters zeigt sich der 48-Jährige immer wieder nahbar und authentisch, was bei seinen Fans gut ankommt. Ob er selbst Ambitionen auf einen Juryplatz hegt, hat er bisher nicht verraten. Eines ist jedoch klar: Seine Fangemeinde würde ihn beim DSDS-Casting-Pult mit offenen Armen empfangen.

Andreas Rentz / Getty Images , Andreas Rentz / Getty Images Ikke Hüftgold und Dieter Bohlen

Collage: Instagram / isi_glueck, Getty Images Collage: Isi Glück und Dieter Bohlen

ActionPress / Daniel Scharinger Ikke Hüftgold bei einem Auftritt im Mai 2024