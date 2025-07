Erstes Foto des neuen "Harry Potter"-Stars am Set der Serie

Nach jahrelanger Vorfreude gibt es endlich erste Einblicke in die neue Harry Potter-Serie. HBOmax hat ein erstes Bild des neuen Hauptdarstellers Dominic McLaughlin, der die Rolle des Harry Potter übernimmt, auf Instagram veröffentlicht. Der Nachwuchsschauspieler trägt auf dem Foto die ikonische Schuluniform und die unverwechselbare runde Brille. Die Dreharbeiten finden derzeit in den Warner Bros. Studios in Leavesden, Großbritannien, statt – an derselben Location, an der auch die ursprünglichen Filme entstanden. An Dominics Seite spielen Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley, die aus über 30.000 Bewerbern ausgewählt wurden.

Die Serie, die von HBO produziert wird, soll die "Harry Potter"-Buchreihe von J.K. Rowling (59) in sieben Staffeln neu erzählen. Diesmal wird jedes Buch eine ganze Staffel umfassen, was mehr Raum für Details und Nebenhandlungen bietet. Neben dem Hauptdarsteller-Trio wurden auch weitere Rollen mit neuen Talenten besetzt. Rory Wilmot schlüpft in die Rolle von Neville Longbottom, Amos Kitson spielt Harrys Cousin Dudley Dursley. Auch hochkarätige Namen wie John Lithgow (79) als Albus Dumbledore und Janet McTeer als Professor McGonagall sind Teil des vielseitigen Casts. Die Dreharbeiten sollen bis Frühjahr 2026 andauern, die Veröffentlichung der ersten Staffel ist für 2027 vorgesehen.

Die Magie der Serie zeigt sich auch jenseits der Charaktere, etwa bei den Kulissen. So wird der Hogwarts-Express erneut das Bildschirmpublikum verzaubern. Die legendäre Lokomotive wurde speziell für die Dreharbeiten angepasst und kehrt in den vertrauten Farben der Zaubererwelt zurück. Besonders für langjährige Fans dürfte dies für Nostalgie sorgen, da sie den liebevoll gestalteten Zug aus den ursprünglichen Filmen von der Fahrt nach Hogwarts kennen.

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Instagram / bucksrailcentre Die Dampflokomotive der "Harry Potter"-Serie, Buckinghamshire Railway Centre

