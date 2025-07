So überstand Ursula Karven den Unfalltod ihres Sohnes (†4)

Ursula Karvens (60) Sohn Daniel war vier Jahre alt, als er 2001 bei einem Kindergeburtstag in Tommy Lees (62) Villa in Malibu im Pool ertrank. Die Nachricht vom Tod ihres Kindes erreichte sie zu Hause, wo sie mit ihrem älteren Sohn Christopher war – und veränderte alles. Zwei Jahrzehnte später spricht Ursula jetzt in Marlene Lufens (54) Podcast "M wie Marlene" über das Unfassbare – ohne Drama, ohne Pathos, aber mit einer Klarheit, die bewegt. "Warum-Fragen an die Vergangenheit bringen dich nicht weiter. Du bekommst in der Vergangenheit keine Luft", sagt sie und erklärt ihre Strategie gegen die Ohnmacht: sich radikal im Jetzt verankern.

Wie das geht, erzählt Ursula offen. Sie spricht über Nächte, in denen jeder Gedanke zu viel war, und über Momente, in denen nur der nächste Atemzug zählte. "Da funktioniert nur noch das Allerkleinste", sagt sie. So waren es vor allem Meditationen, Yogaübungen und Atemtechniken, die ihr halfen, den Schmerz zu ertragen – und nicht unterzugehen. Der Rückzug ins Hier und Jetzt war für sie kein Trostpflaster, sondern Überlebensmechanismus. "Die einzige Zone, in der es nicht weh tut, ist das Jetzt." Ihre Geschichte ist nicht nur eine über Verlust, sondern auch über innere Disziplin, über Körperbewusstsein – und darüber, wie man sich das Leben Stück für Stück zurückholt.

Heute ist Ursula Mutter zweier weiterer Söhne: Christopher und Liam. Letzterer modelt erfolgreich auf internationalen Laufstegen, ersterer stand ebenfalls schon vor der Kamera. Beide geben der 60-Jährigen viel Kraft im Alltag. Im Gespräch mit Marlene macht Ursula deutlich, dass sie kein Mitleid für ihre Geschichte erwartet. Sie will zeigen, dass man weiterleben kann – auch mit gebrochenem Herzen. Und dass es für die Heilung keine Wundermittel braucht, sondern manchmal nur einen ruhigen, achtsamen Moment und die bewusste Entscheidung, sich gedanklich immer wieder im Hier und Jetzt zu verankern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Ursula Karven im September 2024 in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Ursula Karven bei der Bambi-Verleihung 2017

Anzeige Anzeige