"7 vs. Wild": Joe Vogel verärgert Knossi mit seinen Aussagen

Joe Vogel, bekannt als Autor für Survival-Themen, hat mit einem neuen Q&A-Video zur beliebten Show 7 vs. Wild für ordentlich Diskussionen gesorgt. In dem Video äußerte er sich kritisch über die Authentizität der ersten Staffeln und betonte, dass die kommende Staffel im Amazonas die "authentischste" sei, da die Herausforderungen gefährlicher und die Organisation aufwendiger gewesen seien. Mit seinen Aussagen brachte er nicht nur Fans der Serie in Rage, sondern löste auch bei Streamer und TV-Star Knossi (39) Entsetzen aus. Der ehemalige Teilnehmer reagierte mit den Worten: "Wie unsere Staffeln waren nicht authentisch?! Bro… Wie, wir waren nicht in Panama?"

Joe Vogel stellte in seinem Video klar, dass er niemanden in der Community persönlich angreifen wolle, doch viele seiner Kritiker warfen ihm dennoch vor, die früheren Staffeln schlechtzureden. "Fronte ich Fritz, Max oder Johannes? In keiner Weise", betonte er ausdrücklich. Ursprünglich wurde das Format "7 vs. Wild" von YouTuber Fritz Meinecke und den Mitbegründern Max und Johannes ins Leben gerufen. Joe reagierte auf Knossis Kommentar unter seinem Video direkt und fragte ihn, ob er das Video wirklich verstanden habe oder vielmehr auf den entstehenden Hate-Zug aufspringe. Die Community selbst ist ebenfalls gespalten: Während einige Joe für seine Offenheit loben, sehen andere seine Äußerungen als unangebracht und unnötig provokativ.

Für Knossi ist "7 vs. Wild" mehr als nur eine Show – es ist ein persönliches Abenteuer, das er selbst hautnah erlebt hat. Abseits der Kameras ist Knossi als Social-Media-Star und Entertainer aktiv und begeistert seine Fans mit seiner energiegeladenen, humorvollen Art. Joe Vogel hingegen hat sich einen Namen als Survival-Experte gemacht und bewegt sich häufig in einer sehr ernsthaften Auseinandersetzung mit der Natur. Dass die beiden Persönlichkeiten so unterschiedlich auf die Show blicken, ist kaum verwunderlich und zeigt, wie konträr die Ansichten über die vergangenen Staffeln sein können. Ob die fünfte Staffel des Formats nun wirklich die authentischste sein wird und wie sehr das neue Konzept die Zuschauer am Ende mitreißen kann, wird sich zeigen.

Collage: Instagram / joevogel.official, Instagram / knossi Collage: Joe Vogel und Knossi

YouTube / Fritz Meinecke - Live "7 vs. Wild"-Gründer Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025