Mit Dildo: "Temptation Island"-Justyna macht's auf OnlyFans

Was wohl Adrian Loevenich dazu sagt? Der diesjährige Temptation Island-Kandidat und seine Ex Charline Grothe hatten sich nach dem gescheiterten Treuetest im TV getrennt. Von Liebeskummer fehlte aber jede Spur: Er verguckte sich kurz darauf in die Verführerin Justyna. Auf Social Media präsentieren sie nur allzu gerne ihr Glück – auch öfter mal in knappen Outfits. Auf OnlyFans gibt es von Justyna aber noch mehr zu sehen!

Im Interview mit Bild spricht sie über ihr freizügiges Business und betont: Auf der Plattform gibt es für die Polin keine Grenzen! "Das ist ja mein Job. Und wenn die Leute zahlen, dann muss man auch was bieten. [...] Ich versuche so gut es geht, auf alle Vorlieben einzugehen", führt Justyna aus. Zu den Wünschen gehören beispielsweise auch Clips mit Dildos.

Damit verdient sie gutes Geld, wie sie offen verrät: "Ich verdiene damit im Monat fünfstellig, locker über 10.000 Euro." Justyna wohnt noch bei ihren Eltern – und die sehen das Ganze anscheinend genau so entspannt wie sie. Adrian äußerte sich diesbezüglich bisher nicht ausführlich. Jedoch erwecken die zahlreichen Pärchen-Pics den Anschein, dass auch das Reality-TV-Sternchen damit klarkommt.

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich und Justyna Pralina

Instagram / justynapralina Justyna Pralina im Februar 2023

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich im Mai 2023

