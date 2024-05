Falsche Darstellung? Dan Schneider klagt gegen Skandal-Doku

In der Dokumentation "Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV" geht es um die Schattenseiten im Umgang mit Kinderdarstellern in diversen Produktionen des Senders Nickelodeon. Darin wird unter anderem auch Produzent Dan Schneider beschuldigt, damalige Kinderstars sexuell belästigt zu haben. Der 58-Jährige geht nun gegen die Verantwortlichen des Formats vor. Wie TMZ berichtet, hat der TV-Macher eine Verleumdungsklage eingereicht, in der er gegen die Produktion der Doku klagt. Laut des Onlineportals sehen seine Anwälte "Quiet On Set" als eine Art "Auftragsmord" gegen Dan.

Während seiner Zeit bei Nickelodeon war der US-Amerikaner für die Produktion von Shows wie Zoey 101, iCarly und "Victorious" zuständig. In der Doku wird unter anderem behauptet, dass sich Dan an den Stars der Show vergangen haben soll. Mit seiner Klage will er das ein für alle Mal richtigstellen – denn laut den Gerichtsdokumenten habe die Dokuserie "manipulative Schnitttechniken verwendet", um einen falschen Eindruck von Dan zu erwecken. Auch sei der Produzent in einen Topf mit zwei anderen verurteilten Kindersexualstraftätern geworfen, die an einigen der Nickelodeon-Sendungen mitgewirkt haben.

Erst vor Kurzem äußerte sich Dan selbst zu den Anschuldigungen – dabei schien er auch etwas Reue zu zeigen. "Wenn ich mich mit meinem vergangenen Verhalten auseinandersetzte, von dem einiges peinlich ist und das ich bereue, schulde ich einigen Leuten definitiv eine ziemlich starke Entschuldigung", erzählte er in einem YouTube-Clip. Er wünsche sich manchmal, die Zeit zurückdrehen zu können, um einige Dinge aus den Anfängen seiner Karriere verändern zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dan Schneider im April 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Dan Schneider, 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de