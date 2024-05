Nach "Let's Dance": Ann-Kathrin Bendixen geht auf Weltreise!

Ann-Kathrin Bendixen ist wieder mobil! Wochenlang kämpfte die Influencerin an der Seite von Valentin Lusin (37) um den Titel Dancing Star 2024 bei Let's Dance. Vergangenen Freitag musste sie die Show aber schweren Herzens verlassen. Nun kann die einstige 7 vs. Wild-Kandidatin aber wieder ihrem Hobby nachgehen: dem Reisen. Als "Affe auf Bike" reist sie mit ihrem Motorrad um die ganze Welt. Ihr nächstes Abenteuer ist sogar bereits geplant! "Der Plan steht. Ich werde Freitag noch mal 'Let's Dance' besuchen und meine Leute beim Magic Moment unterstützen. Danach fahre ich von dort ein Stückchen mit meinem Motorrad durch Deutschland", kündigt die Internetbekanntheit auf Instagram an.

Ann-Kathrin hat sich aber noch mehr vorgenommen und kann einen vollen Terminkalender aufweisen. Danach wolle sie mit einem Camper noch durch die Lofoten touren, ehe sie für das Finale von "Let's Dance" noch einmal zurückkehren wird. Daraufhin geht es für die Reiselustige aber erst richtig los! "Von dort [geht es] in meine weiteren Abenteuer nach Neuseeland und Indien", erklärt Ann-Kathrin voller Vorfreude.

Nach Indien geht es für Ann-Kathrin nicht alleine – sie hat ihren "Let's Dance"-Mitstreiter Gabriel Kelly (22) im Gepäck! "Ich habe immer eine Couch frei für Affe. Und wir haben auch schon gesagt, dieses Jahr werden wir nach Indien reisen, machen da auch ein Abenteuer", verkündete der Sänger gegenüber RTL, nachdem Ann-Kathrins Show-Aus bekannt geworden war.

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen bei "7 vs. Wild"

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen im Juni 2023 in Kanada

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr Ann-Kathrin auf ihrer Reise online begleiten? Ja, ich finde das total spannend! Nein, mich interessiert das nicht so... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de