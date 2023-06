Facetune? "Temptation Island"-Fans erkennen Justyna nicht!

Sie scheint nachzuhelfen! Durch Temptation Island ist Justyna bekannt geworden. In der diesjährigen Staffel verstand sie sich mit dem Kandidaten Adrian gut – nach dem Format sogar besser. Denn mittlerweile sind sie ein Paar. Durch die Show und die Beziehung ist ihre Community gestiegen. Bei den Kommentaren fällt aber auf: Viele Fans von Justyna scheinen sie auf Social Media nicht wiederzuerkennen!

Die meisten sind sich sicher: Justyna benutzt ordentlich Filter und Co.! Unter ihren Instagram-Bildern finden sich diesbezüglich zahlreiche Kommentare: "Catfish! Komplett anderer Mensch auf den Bildern als im TV", "Hätte dich gar nicht erkannt, wenn da nicht dein Name stehen würde" und auch "Faceapp durchgespielt", heißt es beispielsweise. Andere fragen sich auch, ob die Blondine etwas an sich machen ließ.

Justyna reagiert darauf nicht – auch ihren Liebsten scheint es nichts auszumachen. Adrian wirkt total verliebt in die Trash-TV-Bekanntheit. Schon bei "Temptation Island" gab er ihr den Kosenamen "Bibi" – auch im Netz schwärmt er von der Verführerin und macht ihr Komplimente unter den Pics.

Instagram / justynapralina Justyna von "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Justyna Pralina, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / justynapralina Justyna Pralina, "Temptation Island"-Verführerin

