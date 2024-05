Neue Wendung: Harvey Weinstein muss bald erneut vor Gericht!

Im Fall Harvey Weinstein (72) kommt nun scheinbar doch alles anders als zuvor gedacht. 2020 wurde der Filmemacher wegen mehrerer sexueller Übergriffe zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und saß seitdem auch im Gefängnis. Vor wenigen Tagen entschied dann aber das höchste Gericht in New York, dass sein Urteil aufgehoben wird. Jetzt soll der 72-Jährige allerdings doch wieder vor Gericht gestellt werden und sich im September für die Vergewaltigungsvorwürfe verantworten müssen, wie Mirror berichtet.

Der Hollywood-Produzent musste bereits heute vor Gericht erscheinen, trotz seines schlechten Allgemeinzustandes. Nach der Aufhebung des Urteils durch das Berufungsgericht kündigte die Staatsanwaltschaft von Manhattan an, Harvey erneut verklagen zu wollen. "Unsere Aufgabe ist es, die Erfahrungen und das Wohlergehen der Überlebenden in den Mittelpunkt jeder Entscheidung zu stellen, die wir treffen, und das werden wir auch bei den nächsten Schritten in diesem Fall tun", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Im Februar 2020 wurde Harvey von einem New Yorker Gericht der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung dritten Grades für schuldig befunden, wie das gleiche Magazin berichtet. Nur zwei Jahre später musste sich der Produzent erneut vor Gericht verantworten und wurde zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt, die er wohl auch nach der Aufhebung des New Yorker Urteils noch absitzen muss. Dennoch sollen seine Anwälte planen, auch gegen dieses Urteil Berufung einzulegen. Unter den Frauen, die ihn unter anderem der Vergewaltigung beschuldigen, sind Gwyneth Paltrow (51), Angelina Jolie (48) und Uma Thurman (54).

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein während einer Gerichtsverhandlung im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de