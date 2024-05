Schwangere Clea-Lacy Juhn ist von ihrem Mann getrennt!

Clea-Lacy Juhn (32) überrascht ihre Fans mit einer schockierenden Nachricht. Gemeinsam mit ihrem Mann Hasim erwartet die ehemalige Bachelor-Siegerin eineiige Zwillinge. Doch in ihrer Instagram-Story gibt sie nun überraschend ihre Trennung bekannt: "Ja, ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit gemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das nicht ohne Grund: Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein." Vor der Influencerin liege nun eine neue Lebensaufgabe, die es zu bewältigen gilt. "Ich bin gebrochen, wie ich es vorher noch nie in meinem Leben gewesen bin. Wut, Enttäuschung und Trauer überkommen mich", gibt Clea-Lacy zu. Sie hätte sich nie vorstellen können, mal in solch einer Situation zu stecken.

Da es Clea-Lacy momentan nicht gut gehe, kündigt sie eine Social-Media-Pause an: "Ich habe mich heute entschieden, mich an euch zu wenden, weil ich hier vorerst eine kleine Verschnaufpause einlegen werde." Wie lange die Pause dauern wird, lässt sich die Influencerin offen. "Seit Wochen und Monaten versuche ich, euch täglich weiterhin ein Lächeln zu schenken, dennoch sieht es innerlich bei mir ganz anders aus", klagt die werdende Mama.

Bei Clea-Lacy ging alles ganz schnell. Im September 2022 bestätigte sie die Trennung von ihrem damaligen Freund Riccardo Basile (32). Nur wenige Monate später machte sie ihre neue Liebe zu Hasim offiziell. Der Antrag ließ nicht lange auf sich warten und im November 2023 folgte schon die Hochzeit.

