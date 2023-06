Gehen Justyna und Adrian Loevenich erneut gemeinsam ins TV?

Justyna und Adrian Loevenich haben Lust auf mehr! Die beiden Realitystars lernten sich bei Temptation Island kennen – doch aufgrund ihrer Gesundheit musste die Verführerin die Villa frühzeitig verlassen. Das machte den Turteltäubchen jedoch keinen Strich durch die Rechnung. Nach seinem Beziehungs-Aus mit seiner Ex-Freundin Charline Grothe verliebten sich Justyna und Adrian abseits der Kameras Hals über Kopf ineinander. Jetzt plaudern die beiden aus, ob sie an weiteren TV-Formaten teilnehmen wollen.

"Ja, wir hätten auf jeden Fall richtig Bock. Ich glaube, wir sind allgemein sehr offen", stellt Justyna in einer Instagram-Fragerunde klar. Außerdem fügt die 27-Jährige hinzu: "Und viele haben ja auch geschrieben, dass sie uns bei Temptation Island V.I.P sehen wollen, also es bleibt auf jeden Fall spannend." Doch nicht nur als Paar wollen die beiden im deutschen Fernsehen durchstarten, denn Adrian ergänzt kurzerhand: "Es gibt ja auch viele Formate, wo man alleine reingehen kann, auch wenn man in einer Beziehung ist."

Beim großen Wiedersehen hatten die Turteltäubchen ihre Beziehung öffentlich gemacht. "Wir hatten, nachdem 'Temptation Island' vorbei war, jeden Tag Kontakt miteinander und das hat sich einfach so entwickelt", hatten Justyna und Adrian überglücklich berichtet und dabei Händchen gehalten.

Temptation Island, RTL Adrian Loevenich mit Verführerin Justyna

Instagram / justynapralina Justyna, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich im Mai 2023

