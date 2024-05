"Distanziert": Kim Virginia klärt Krisengerüchte mit Tim auf

Kriselt es bei Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23)? Den Fans der beiden ist aufgefallen, dass die Reality-TV-Bekanntheit dem Influencer in den sozialen Medien nicht mehr folgt. Was es damit auf sich hat, verrät sie nun im Interview mit Promiflash. "Ich hab mich ein bisschen distanziert", gibt die Beauty zu. Die Gründe wolle sie derzeit lieber für sich behalten, jedoch soll es mehrere geben. Kim brauche derzeit einfach mehr Zeit für sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse. "Aber wir sind immer noch in der Kennenlernphase", betont die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin.

Ganz abgebrochen ist der Kontakt zwischen den beiden also doch nicht. "Er hat sich auch ganz lieb bei mir gemeldet, aber ich will mich momentan einfach nicht melden. Das mache ich dann in Zukunft", erklärt sie und lacht. Tim sei eben ein sehr offener, herzenslieber Mensch. Auch in die Zukunft blickt Kim ganz optimistisch. "Ich bin da superentspannt. Ich hoffe natürlich am Ende des Tages, dass es eine Beziehung wird, aber wenn nicht, dann freue ich mich einfach, dass ich einen so tollen Menschen kennenlernen konnte", plaudert sie im Talk mit Promiflash aus.

Ob Kim Virginia dieses Mal mehr Glück in der Liebe hat? Bei Prominent getrennt knallte es jüngst zwischen ihr und ihrem Ex Emanuell Weißenberger (31) ordentlich. Und auch mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) hatte sie kein Glück. Doch im Vergleich hat der "Bling Bling"-Interpret alles, was ihre Ex-Freunde nicht hatten, meint Kim. "Tim unterscheidet von Mike so ziemlich alles", ist das selbst ernannte "Boss Babe" sich sicher und erklärt: "Tim ist sehr intelligent. Tim hat sich auch schon was erarbeitet, hat mit 23 Jahren ein gutes Vermögen und Business."

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-Sternchen

