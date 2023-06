"Temptation Island"-Adrian und Justyna haben Partnertattoos!

Adrian Loevenich und Justyna Pralinas Liebe geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut! Der Düsseldorfer nahm mit seiner damaligen Partnerin Charline Grothe an Temptation Island teil – doch ohne Erfolg: Sie bauten jeweils beide eine emotionale Bindung zu ihren Verführern auf. Beim großen Wiedersehen der Show stellte sich dann heraus, dass der Fitnessgänger mittlerweile sogar mit Justyna zusammen ist. Um sich selbst zu zeigen, wie glücklich sie miteinander sind, ließen sich Adrian und seine Liebste sogar ein Partnertattoo stechen!

In ihrer Instagram-Story teaserte die Blondine an: "Wir haben gleich einen Termin. Ich glaube, das, was wir gleich vorhaben, wird ein bisschen unerwartet sein für viele von euch. Aber wir haben auf jeden Fall richtig Bock darauf." Nur wenige Stunden später klärten die Realitystars in einem TikTok-Video dann auf: Sie haben sich Partnertattoos stechen lassen! So ist in dem kurzen Clip zu sehen, wie der Beauty ein "A" und dem Düsseldorfer ein "J" am Handgelenk tätowiert wurde. "Goals", kommentierte die einstige Verführerin den Beitrag.

Offenbar wollen die beiden ihren Fans in Zukunft viel Pärchen-Content liefern: So hatten Adrian und Justyna vor wenigen Tagen ihr erstes gemeinsames Foto geteilt. "Liebe ist, immer einen Weg zu finden und nie aufzugeben. Das Versteckspiel hat ein Ende! […] Wir sind sehr happy, euch endlich auf unsere Reise mitzunehmen und das Kapitel 'Temptation Island' zu schließen", hatte der Fitnessgänger zu dem Bild geschrieben, auf dem seine Liebste auf seinem Schoß sitzt.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / adrianloevenich Justyna Pralina und Adrian Loevenichs Partnertattoo

Anzeige

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich im Mai 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich die beiden Partnertattoos haben stechen lassen? Ich finde das süß. Ich finde es schwierig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de