Platzwunde: Tanja Szewczenkos Sohn Leo (3) hatte Unfall

Tanja Szewczenko (46) ist stolze Mama von drei Kindern. Dass die ehemalige Eiskunstläuferin auch vor unschöneren Themen nicht zurückschreckt, macht sie nun deutlich. In einer aktuellen Instagram-Story berichtet die Dubai-Auswanderin von einem besorgniserregenden Erlebnis: Ihr Sohn Leo hatte vor zwei Wochen einen Unfall. "Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht", beginnt Tanja den Tränen nahe und fährt fort: "Leo und Luis haben draußen im Garten gespielt. Auf dem Kunstrasen. Es war nichts auf dieser gesamten Fläche, wo man sich hätte dran verletzen können. Wir hatten das Planschbecken aufgebaut und die Kinder hatten Spaß."

Wenig später sei die 46-Jährige kurz in die Küche gegangen, um Mückenspray zu holen. "Dann habe ich plötzlich schon jemanden weinen gehört. Ich dachte in dem Moment noch: Das hat bestimmt wehgetan", erinnert sie sich. Befürchtung habe sich bestätigt: Der Dreijährige zog sich eine Platzwunde zu, ein tiefer Schnitt auf seiner Stirn. "Ich bin zu ihm gerannt und ich habe ihn hochgenommen. Es blutete wie verrückt. Er schrie wie am Spieß", fügt Tanja hinzu. Mit ihren Followern im Netz teilt sie sogar ein unverblümtes Foto der blutigen Wunde.

Tanja und Norman Jeschke (45) gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2011 durften sie und der Ex-Eiskunstläufer den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihre Tochter Jona. 2020 verriet die Schauspielerin, dass sie und ihr Partner sich im engsten Familienkreis das Eheversprechen gegeben haben. Ein Jahr später wurde das Liebesglück des Paares schließlich durch die Geburt seiner Zwillingssöhne gekrönt.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Sohn Leo, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren Söhnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tanja so transparent ist? Ich finde es gut, dass sie so ehrlich ist. Ich persönlich finde, dass die Fotos etwas zu weit gehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de