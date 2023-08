Was hält Freund Adrian von Justyna Pralinas OnlyFans-Fotos?

Macht es ihm etwas aus? Adrian Loevenich hatte in diesem Jahr mit seiner Freundin Charline Grothe bei Temptation Island teilgenommen. Beim großen TV-Treuetest war der Düsseldorfer allerdings Justyna Pralina gefährlich nah gekommen – sodass seine Beziehung in die Brüche ging. Seit dem großen Wiedersehen nach der Show ist jedoch klar: Er und seine Verführerin sind ein Paar. Doch was hält Adrian eigentlich von Justynas OnlyFans-Content?

"Ich liebe sie dafür, dass sie ihr Ding macht und sich nicht von anderen beeinflussen lässt", erklärt er während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story. Dass sich seine Freundin freizügig auf der Erotikplattform zeigt, stört ihn offenbar überhaupt nicht. "Ich weiß, dass es für viele in einer Beziehung nicht infrage kommt, aber wir beide sind cool mit dem Thema und ich supporte sie und ich feiere ihre Arbeit", gibt Adrian zu. Es würden nur noch gemeinsame Fotos der beiden fehlen. "Partner-Content wäre eine ganz andere Liga, das sage ich euch", schließt er ab.

Die Gefühle zueinander halten jedoch nicht nur die erotischen Fotos der Blondine aus – ihre Liebe geht auch unter die Haut. Nur wenige Tage, nachdem sie ihre Liebe öffentlich gemacht hatten, ließen sich Adrian und Justyna Partnertattoos stechen. In einem kurzen Clip zeigten sie ihre Handgelenke, die jetzt jeweils mit dem Anfangsbuchstaben des anderen verziert sind.

Anzeige

Instagram / adrianloevenich Justyna Pralina und Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / justynapralina Justyna Pralina und Adrian Loevenich, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / adrianloevenich Justyna Pralina und Adrian Loevenichs Partnertattoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de