"Der Exorzist"-Regisseur William Friedkin mit 87 gestorben

Große Trauer um William Friedkin. Der US-Amerikaner hatte seine Karriere zunächst in der Poststelle eines Chicagoer Lokalsenders gestartet. Doch schnell begann er selbst Live-Sendungen und Dokumentarfilme zu drehen. 1971 feierte er mit "The French Connection – Brennpunkt Brooklyn" seinen großen Durchbruch als Regisseur. Zwei Jahre später folgte mit "Der Exorzist" ein weiteres Erfolgsprojekt. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten: William Friedkin ist tot.

Das bestätigte nun seine langjährige Ehefrau Sherry Lansing gegenüber The Hollywood Reporter. Demnach habe der Filmemacher am Montagmorgen in Los Angeles für immer seine Augen geschlossen. Friedkin wurde 87 Jahre alt. Neben seiner Ehefrau hinterlässt er auch zwei Söhne – Cedric und Jackson. Die genaue Todesursache ist bis dato nicht bekannt.

Im Netz haben bereits zahlreiche Fans, aber auch Promis ihre Trauer bekundet. Der Herr der Ringe-Star Elijah Wood (42) widmete dem Oscar-Preisträger zum Beispiel rührende Worte auf X. "Ein wahrer Meister des Kinos, dessen Einfluss für immer anhalten wird. Mach es gut, William Friedkin", schrieb er.

