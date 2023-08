Hollywood-Kollegen gedenken verstorbenen William Friedkins

Er bleibt bei seinen Kollegen für immer unvergessen. William Friedkin (✝87) hatte unter anderem Regie bei Filmen wie "Der Exorzist" oder "The French Connection" geführt. Am Montag starb der Filmemacher jedoch im Alter von 87 Jahren. Das bestätigte seine Ehefrau Sherry Lansing. Neben ihr hinterließ der Oscar-Preisträger auch seine zwei Söhne. Viele seiner Kollegen gedenken des 87-Jährigen nun und erweisen ihm die letzte Ehre.

"William Friedkin war mein erster Freund unter den Filmemachern meiner Generation, und ich trauere um den Verlust eines sehr geliebten Gefährten", schrieb der fünffache Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola (84) laut Deadline. Seine Leistungen im Kino seien außergewöhnlich und einzigartig gewesen. "Es tut mir sehr leid, vom Tod von William Friedkin zu hören, einem äußerst talentierten Filmemacher", schreib Stephen King (75) auf Twitter. "Bill Friedkin war ein brillanter Regisseur und ein Freund. Ich werde ihn als beides vermissen. Ruhe in Frieden, Bill", erklärte der "Halloween"-Regisseur John Carpenter (75) in einem Tweet.

Williams Frau bestätigte gegenüber The Hollywood Reporter, dass ihr geliebter Mann am Montagmorgen in Los Angeles für immer seine Augen geschlossen hatte. Die genaue Todesursache ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

