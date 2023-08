Mit nur 52 Jahren: TV-Moderatorin Katja Dofel ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der Fernsehbranche. Katja Dofel hatte ihrer Karriere 1997 begonnen, während sie als Korrespondentin in New York für verschiedene Finanzpublikationen gearbeitet hatte. Nach dieser Zeit war sie die Finanzexpertin für das "ntv Börsenstudio" und hat schon 2001 die Führung des Formats übernommen. Doch nun werden tragische Neuigkeiten publik: Katja ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben.

Das gibt nun ihr Ehemann Mario Müller-Dofel über das LinkedIn-Profil seiner Frau bekannt. "Am 3. August ist Katja krankheitsbedingt im Beisein ihrer Eltern verstorben", erklärt er. Er wünsche sich, dass alle sie so in Erinnerung behalten wie sie Katja kannten. "Lebens- und farbenfroh […] und engagiert für Böse und Finanzen", schreibt er weiter. An welcher Krankheit die Moderatorin gelitten hat, gibt er nicht preis.

Auch ihre Fans bei Instagram nehmen Abschied von Katja. "Fassungslos können wir nicht glauben, dass sie nicht mehr unter uns sind. […] Der Verlust ist riesig. Wir hoffen, dass es ihnen da, wo sie jetzt sind, gut geht und man sie verwöhnt" oder "Danke, dass du uns und wir dich begleiten durften", kommentieren zwei User Katjas letzten Beitrag.

Instagram / katja_dofel Katja Dofel, Dezember 2018

Instagram / katja_dofel Katja Dofel, TV-Moderatorin

Instagram / katja_dofel Katja Dofel, April 2021

