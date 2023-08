Von Klippe gestürzt: TikToker Caleb Coffee schwer verletzt

Caleb Coffee (18) versetzt seine Fans in Sorge. Der Influencer und seine Familie sind für ihre TikTok-Videos bekannt, in denen sie oft Einblicke in ihr Leben auf Hawaii geben. Caleb folgen auf der Kurzvideoplattform 11 Millionen Menschen – bei seiner Schwester Peyton sind es sogar 16 Millionen. Vor wenigen Tagen brach er allerdings ohne sie, dafür mit ein paar Freunden, zu einem Wanderausflug auf der Insel auf. Doch Caleb fiel dabei von einer Klippe und zog sich schwere Verletzungen zu.

"Caleb liegt derzeit auf der Intensivstation wegen eines Unfalls, der gestern um 14 Uhr passierte. Er war mit einigen seiner Freunde auf einer Wanderung und rutschte von einer 80 Fuß [24,4 Meter] hohen Klippe auf Lavafelsen ab...", schrieb die Schwester des Webstars auf Instagram. Sein Vater Jason verriet, dass er mittlerweile in einem stabilen Zustand und ansprechbar sei: "Er hat einen gebrochenen Oberschenkelknochen – bei der Operation wurden ein Stab eingesetzt. In seinem rechten Ellenbogen hat er zwei Platten und zehn Schrauben." Außerdem habe sich Caleb das Handgelenk gebrochen und musste an der Stirn und den Lippen genäht werden.

In einem TikTok-Video meldete sich Caleb später selbst zu Wort und klärte auf, dass er auf den oberen Teil seines Rückens gefallen und seine Wirbelsäule nicht gebrochen sei, wie anfangs vermutet wurde. Dennoch betonte er: "Es ist ein Wunder, dass ich heute am Leben bin." Er könne sich nicht mehr genau an seinen Sturz erinnern. "Ich bin nur aufgewacht und dachte, ich werde sterben, aber ich bin nicht gestorben."

