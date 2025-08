Gewusst? Alessia Herren ist ein riesiger Fan von Pferden

Alessia Herren (23) schwärmt auf Instagram von einem ganz besonderen Ort: dem Reitstall ihres Onkels. Die Reality-TV-Darstellerin teilte ein herzerwärmendes Foto von sich und ihrer Tochter Anisa-Amalia beim Besuch eines Pferdestalls. In ihrem Beitrag zeigte sie sich nicht nur tierlieb, sondern auch nostalgisch. "Seit meiner Kindheit sind wir dort, haben Geburtstage gefeiert und einfach die Zeit genossen", schrieb Alessia. Es sei für sie ein Platz voller Erinnerungen und eine Quelle der Entspannung.

Obwohl sie selbst nicht reitet, scheint die Rheinländerin eine tiefe Verbindung zu Pferden zu haben. Auch ihre kleine Tochter wächst mit diesen majestätischen Tieren auf und genießt den engen Kontakt. Der Besuch im Reitstall, den sie als Kind mit so viel Freude füllte, ist für Alessia heute eine Möglichkeit, solche Erlebnisse an die nächste Generation weiterzugeben. "Pferde sind einfach etwas Wunderschönes", fügte sie in ihrem Beitrag hinzu und ließ ihre Follower an dieser kleinen Familiengeschichte teilhaben.

Neben ihrer Tierliebe zeigt Alessia auch in anderen Aspekten viel Herzblut, insbesondere wenn es um ihre Tochter geht. Die junge Mutter lässt regelmäßig auf Instagram Einblicke in ihren Alltag mit Anisa-Amalia zu. Gemeinsam pflegen sie Traditionen und Rituale, ob beim Backen von Pizza oder beim Zeitverbringen im Stall. Alessia betont dabei immer wieder, wie wichtig ihr Authentizität und familiäre Bindungen sind – Werte, die sie offenbar ebenso von ihren italienischen Wurzeln wie aus ihrer eigenen Kindheit mitgenommen hat. Ihre Follower schätzen sie für genau diesen authentischen Einblick in ihr Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Behrens Alessia Herren, Schauspielerin