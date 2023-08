Mit 23: Influencer Burak Can Taşan stirbt bei Motorradunfall

Sein Tod erschüttert das Netz. Burak Can Taşan hatte sich einen Namen als Influencer gemacht. Auf Social Media baute sich der türkische Blogger eine Community von über 135.000 Followern auf. Seinen Fans gewährte er tagtäglich private Einblicke in sein Leben – so unter anderem, dass er in Kürze seiner Verlobten Yaren Kara das Jawort geben wollte. Doch nun die tragische Nachricht: Burak Can ist im Alter von 23 Jahren gestorben!

Das bestätigt jetzt unter anderem The Sun. Demzufolge kam der 23-Jährige bei einem tragischen Motorradunfall in Adana ums Leben. Burak Can habe einen Hund angefahren und sei daraufhin von seinem Bike geschleudert worden. Später im Krankenhaus soll der Webstar seinen schweren Verletzungen erlegen sein.

Auf Instagram nahm seine Partnerin Yaren bereits mit einem herzzerreißenden Post Abschied von ihrem verstorbenen Verlobten. Sie schrieb: "Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich mit dir verbringe, meine Liebe. Mein Einziger, den ich so sehr vermissen werde."

Instagram / burakcntasan Burak Can Taşan mit seiner Verlobten Yaren Kara im Juli 2023

Instagram / burakcntasan Burak Can Taşan, türkischer Influencer

