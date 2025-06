GNTM-Traumpaar Grace Zak und Armin Rausch hat sich getrennt

Sie waren das Traumpaar der vergangenen Staffel: Armin Rausch und Grace Zak kämpften 2024 Seite an Seite um den Titel Germany's Next Topmodel. Mit dem Sieg klappte es für die zwei nicht, stattdessen verliebten sie sich aber ineinander und verließen die Show als Paar. In seiner Instagram-Story macht Armin nun aber eine Verkündung, die viele Fans traurig stimmen wird. In einer Fragerunde bestätigt er: "Ja. Grace und ich haben uns kürzlich getrennt. Alles unter guten Bedingungen. Ich wünsche ihr nur das Beste."

Seine Ex-Freundin äußerte sich bisher noch nicht zu den Trennungs-News. Das Liebes-Aus kommt für viele aber wohl überraschend – vor gerade mal vier Wochen liefen die beiden Models noch Arm in Arm über den roten Teppich in Cannes. "Was für ein Traum ist wahr geworden", kommentierte Grace selbst noch die süßen Pärchenfotos, die sie nach dem gemeinsamen Premierenauftritt auf Social Media teilte. Darauf wirkten sie nach außen nicht nur superglücklich, auf der Premiere zu sein, sondern auch ziemlich happy miteinander.

Den Grund für die Entscheidung, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, ließ auch Armin bislang unkommentiert. Gut möglich aber, dass die räumliche Entfernung ihrer Beziehung zusetzte: Armin stammt aus dem Allgäu, Grace hingegen lebt in Düsseldorf. Knapp 600 Kilometer trennten somit ihren Alltag – eine Hürde, die die beiden auch offen gegenüber ihren Fans thematisierten. Die Influencer betonten aber immer wieder, Probleme wie diese offen miteinander zu kommunizieren. "Wir sind sehr offen und ehrlich miteinander. Wenn irgendwas schiefläuft – was ja ganz normal ist – versuchen wir zusammen, daran zu arbeiten", bestätigte Grace vergangenen Herbst gegenüber Bunte.

Collage: Getty Images Collage: Grace Zak und Armin Rausch, GNTM-Stars

ProSieben/Michael de Boer Armin Rausch nach dem GNTM-Umstyling 2024

ProSieben/Michael de Boer Grace Zak, GNTM-Kandidatin 2024