In der Krise: Justin Bieber teilt rührendes Foto mit Jack

Justin Bieber (31) hat auf Instagram ein rührendes Schwarz-Weiß-Bild geteilt, das ihn innig mit seinem neun Monate alten Sohn Jack Blues zeigt. Während das Baby neugierig nach dem Ohr seines Vaters greift, hält Justin die kleine Hand seines Sohnes fest. Viele Fans sind derzeit in Sorge um den Popstar: Immer wieder postet er wirre Beiträge im Netz und auch in seiner Ehe mit Hailey Bieber (28) soll es seit längerer Zeit kriseln. In den Kommentaren zeigte sich die Community deshalb unterstützend. Viele User ermutigten Justin, sich auf sein Kind zu konzentrieren und auch in schwierigen Zeiten stark zu bleiben.

Justin ist zurzeit auffällig aktiv auf Social Media. Auch am Vatertag, der in den USA am 15. Juni gefeiert wurde, postete der "Never Say Never"-Interpret zahlreiche Beiträge. Ein Foto zeigt ihn beispielsweise, wie er ernst in die Kamera schaut. Zu dem Selfie fügte der Sänger noch ein Mittelfinger-Emoji hinzu. "Ich bin ein Vater, mit dem man sich nicht anlegen sollte", schrieb er zu dem Schnappschuss. Zu einem weiteren Foto, auf dem nur sein Handgelenk und eine goldene Uhr zu sehen sind, schrieb er: "Alles Gute zum Vatertag für mich, du kleines Luder." Justin gratulierte sich zwar selbst zum Vatertag, ein Beitrag von Hailey blieb jedoch aus.

Dass Justin momentan durch eine schwierige Phase geht, ist mittlerweile nicht mehr nur ein Gerücht. Vergangene Woche veröffentlichte der Popstar selbst ein ehrliches Statement auf Instagram. "Die Leute sagen mir ständig, ich solle heilen. Glaubt ihr nicht, wenn ich mich selbst hätte heilen können, hätte ich es schon getan? Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, ich habe Wutprobleme", gestand er offen. Auch die prominente Therapeutin Dr. Jenn Mann äußerte im Gespräch mit TMZ ernsthafte Bedenken. Für die Medizinerin wirkt es so, als hätte Justin "keine wirksamen Mechanismen, um mit seinen Gefühlen fertigzuwerden".

Instagram / justinbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack Blues, Juni 2025

Instagram / justinbieber Justin Bieber und die Hand seines Sohnes Jack

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2025