Kevin Spacey startet Karriere-Comeback mit Actionthriller

Oscar-Preisträger Kevin Spacey (65) kehrt nach Jahren des Rückzugs in einem großen Projekt auf die Leinwand zurück. Der Schauspieler hat eine Rolle in dem mit Spannung erwarteten Actionthriller "The Awakening" angenommen. Dieser Film, unter der Regie von Matt Routledge, soll die Zuschauer mit einer Mischung aus Verschwörung und Action begeistern. Neben Kevin sind weitere prominente Namen wie Peter Stormare (71) und Alice Eve (43) Teil des Casts. Das Projekt markiert einen entscheidenden Moment in Kevins Versuch, sich nach den Turbulenzen der letzten Jahre wieder im Filmgeschäft zu etablieren.

Die Produktion verspricht nicht nur erstklassige Darsteller, sondern auch beeindruckende Talente hinter den Kulissen. Mit Chris Gill als Editor, der unter anderem an "28 Days Later" gearbeitet hat, und Laszlo Bille, bekannt für seine Kameraarbeit in "Blade Runner 2049", steht ein erfahrenes Team bereit. Der Film wird zudem durch actionreiche Szenen des Stuntkoordinators Luke Tumber, der sich mit Filmen wie "Mission Impossible: Dead Reckoning Part One" einen Namen gemacht hat, ergänzt. Für Kevin ist dies nicht das erste Projekt seit seiner Rückkehr; er war bereits in europäischen Filmen wie "Control" zu sehen.

Bevor sein Comeback starten konnte, hatte Kevin mit schweren Vorwürfen und Gerichtsprozessen zu kämpfen, die eine tiefe Zäsur in seiner Karriere hinterließen. Obwohl er im Jahr 2023 in einem aufsehenerregenden Prozess in Großbritannien von allen Anklagen freigesprochen wurde, bleibt sein Ruf in der Filmindustrie umstritten. Trotz des Freispruchs scheint der Schatten der Vergangenheit jedoch nicht vollständig zu weichen. Kevins Rückkehr vor die Kamera wird sowohl als Chance für einen Neubeginn als auch als Risiko betrachtet – in einer Branche, die solche Kontroversen oft nur schwer vergisst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im September 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Spacey, 2023 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Spacey, US-amerikanischer Schauspieler