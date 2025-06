P-Diddy-Prozess endet: Staatsanwaltschaft schließt Fall ab

P. Diddy (55) sieht sich derzeit schwerwiegenden Vorwürfen in einem Prozess in New York ausgesetzt. Nach sieben Wochen der Verhandlung haben die Staatsanwälte am Dienstag nun ihre Beweisführung abgeschlossen. Damit befindet sich der Prozess nun in den letzten Zügen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Musiker vor, über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten ein kriminelles Netzwerk betrieben zu haben, das unter anderem Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung zum Ziel hatte. Diddy, der jegliche Schuld von sich weist, soll zudem mindestens zwei Frauen zu sexuellen Handlungen mit männlichen Escorts gezwungen haben.

Während des sieben Wochen andauernden Prozesses präsentierten die Staatsanwälte Beweise wie Videos der sogenannten "Freak-Offs", die den Geschworenen mithilfe von Headsets zugänglich gemacht wurden. Dazu wurden Flugdaten, Hotelbuchungen und finanzielle Transaktionen vorgelegt, die angeblich die Organisation der sexuellen Begegnungen belegen sollen. Cassie (38) sorgte dabei mit ihrem emotionalen Zeugnis für Aufmerksamkeit, als sie über mehr als ein Jahrzehnt andauernden Missbrauch durch Diddy berichtete. Der Musikmogul und die Sängerin waren von 2012 bis 2018 zusammen.

Obwohl in dem Prozess gegen P. Diddy insgesamt 30 Zeugen ausgesagt haben, ist die Beweislage immer noch nicht eindeutig. Wie BBC berichtete, können die Staatsanwälte den Tatvorwurf des organisierten Verbrechens nur schwer beweisen. Der Rapper soll die Übergriffe mutmaßlich gekonnt vertuscht haben, da er ein Netzwerk von Mitarbeitern genutzt haben soll. Auch dem Vorwurf der sexuellen Ausbeutung stehen Gegenargumente entgegen. So sollen Textnachrichten der Zeuginnen laut Verteidigung als Zustimmung zu den Handlungen interpretiert werden können.

