So macht sich Tom Cruise für "Mission: Impossible"-Stunt fit

Tom Cruise (62) hat sich erneut eindrucksvoll in Szene gesetzt. Für die Dreharbeiten zu seinem neuesten Film "Mission: Impossible – The Final Reckoning", der seit dem 23. Mai in den Kinos läuft, unterzog sich der 62-jährige Schauspieler einem strikten Trainings- und Ernährungsprogramm, um sich bestmöglich auf die extremen Stunts vorzubereiten. Wade Eastwood, der Stuntkoordinator des Films, berichtete darüber, wie Tom jedes Detail genau plante. "Tom gestaltet sein Training selbst, kein Stunttraining, sondern das körperliche Training, die Ernährung und so weiter", verriet er im Gespräch mit IndieWire. Dabei ging er weiter ins Detail: "Er hat ein System entwickelt, mit dem er seinen Rumpf aktivieren kann, indem er mit erhobenen Armen arbeitet, damit er nicht ermüdet oder sich verletzt."

Besonders spektakulär: Eine Actionszene, in der Tom auf einem in der Luft fliegenden Doppeldecker kämpft. Die Vorbereitung für diese Szene war akribisch. Bereits Monate vor der Umsetzung des Stunts hing Tom am Boden an einem Flugzeug, um mit dem Team ein Gefühl für die Bewegungen und den Luftwiderstand zu bekommen. Wade erklärte, wie sie die Maschine zunächst fixierten und mit Windmaschinen testeten, bevor man die Szene schließlich in Südafrika in die Realität umsetzte. Dabei gab es kein Netz und keine digitale Nachbearbeitung, wie er betonte: "Die Flugzeuge fliegen wirklich, und Tom hing wirklich am Flügel."

Selbst Kollegen wie Brad Pitt (61) scherzen über Toms furchtlose Herangehensweise: "Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht aus Flugzeugen hängen lassen oder so einen Scheiß – aber wenn er mal wieder etwas macht, das am Boden bleibt, bin ich dabei", erklärte Brad kürzlich gegenüber E! News. Doch Tom, der Vater von drei Kindern ist, zeigt nicht nur in Actionfilmen seine Vielseitigkeit. Im vergangenen Jahr drehte er in London einen Film unter der Regie von Alejandro G. Iñárritu, der ihn in einer ganz neuen Rolle als Komödiendarsteller forderte. Tom ist bekannt dafür, jede Herausforderung mit höchster Professionalität anzugehen.

Getty Images Tom Cruise bei der "Mission: Impossible – The Final Reckoning"-Premiere in New York City

Getty Images Tom Cruise im Mai 2022

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler