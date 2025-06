P. Diddy beantragt Freispruch in allen Anklagepunkten

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), muss sich aufgrund schwerwiegender Vorwürfe seit einigen Wochen vor einem Gericht in New York verantworten. Seine Anwältin Alexandra Shapiro beantragte jetzt laut den Berichten von Action News den sofortigen Freispruch des Rappers in allen Anklagepunkten, darunter gewaltsamer Sexhandel, Transport zur Prostitution und Verschwörung zur Erpressung. Dies geschah unmittelbar, nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Beweisführung nach sieben Wochen abgeschlossen hatte. Die Juristin erklärte vor Gericht, dass die Regierung nicht habe beweisen können, dass der Musiker sich mit anderen Personen verschworen habe oder Teil eines kriminellen Netzwerks sei.

Die Verteidigung argumentierte weiter, dass es keinen stichhaltigen Nachweis dafür gebe, dass Angestellte des Künstlers in die angeblichen Straftaten involviert gewesen wären. Anstatt einer bewussten Teilnahme seien sie lediglich für alltägliche Aufgaben wie das Buchen von Hotelzimmern oder das Saubermachen verantwortlich gewesen, ohne von den angeblichen Aktivitäten gewusst zu haben. Die Anwältin betonte, dass keinerlei Belege für eine Verschwörung vorlägen und der Vorwurf des Verstoßes gegen das RICO-Gesetz [US-Gesetz gegen organisierte Kriminalität] somit haltlos sei. Die Geschworenen waren während dieser Statements nicht im Gerichtssaal anwesend.

P. Diddy ist eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Hip-Hop-Szene und baute sich über Jahrzehnte ein beeindruckendes Musikimperium auf. Privatleben und Karriere des Rappers waren jedoch immer wieder von Skandalen überschattet. Vergangenen September wurde er dann unter anderem wegen zahlreicher mutmaßlicher Sexualstraftaten inhaftiert. Seither beteuert er stets seine Unschuld. Seine sieben Kinder stehen trotz der schwerwiegenden Vorwürfe weiterhin unterstützend zur Seite und erscheinen zu sämtlichen Verhandlungen im Gerichtssaal.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Getty Images Alexandra Shapiro, Anwältin von P. Diddy

